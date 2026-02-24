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ZIB Magazin: Service im Wandel: Wenn Kunden mitarbeiten

ORF1Staffel 2026Folge 278vom 24.02.2026
ZIB Magazin: Service im Wandel: Wenn Kunden mitarbeiten

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Folge 278: ZIB Magazin: Service im Wandel: Wenn Kunden mitarbeiten

5 Min.Folge vom 24.02.2026

Dienstleistungsbetriebe setzen immer mehr auf Kundenarbeit | Kunden reagieren unterschiedlich auf Selbstbedienungskassen

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