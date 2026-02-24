ZIB Magazin: Service im Wandel: Wenn Kunden mitarbeitenJetzt kostenlos streamen
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Folge 278: ZIB Magazin: Service im Wandel: Wenn Kunden mitarbeiten
5 Min.Folge vom 24.02.2026
Dienstleistungsbetriebe setzen immer mehr auf Kundenarbeit | Kunden reagieren unterschiedlich auf Selbstbedienungskassen
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