Dein Pitch, deine Ideen - Pitch Sessions 2022 - Folge 1
4GAMECHANGERS
Folge 124: Dein Pitch, deine Ideen - Pitch Sessions 2022 - Folge 1
48 Min.Folge vom 04.05.2022
Der Auftakt unserer Pitch Sessions im Jahr 2022 beginnt mit dem PrePitchs der Startups Eddi Bike, Share, WischWasch und Radish. Wer kommt eine Runde weiter? Interessante und spannende Momente garantiert!
4GAMECHANGERS
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4