Dein Pitch, deine Ideen - Pitch Sessions 2022 - Folge 1

PULS 4Staffel 5Folge 124vom 04.05.2022
48 Min.Folge vom 04.05.2022

Der Auftakt unserer Pitch Sessions im Jahr 2022 beginnt mit dem PrePitchs der Startups Eddi Bike, Share, WischWasch und Radish. Wer kommt eine Runde weiter? Interessante und spannende Momente garantiert!

PULS 4
