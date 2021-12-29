Zum Inhalt springenBarrierefrei
4GAMECHANGERS

Die Spin Offs von heute sind die innovativen Leitbetriebe von morgen

PULS 4Staffel 5Folge 363vom 29.12.2021
Folge 363: Die Spin Offs von heute sind die innovativen Leitbetriebe von morgen

54 Min.Folge vom 29.12.2021

Agrar- und Biotechnologie: Schwerpunkte Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Finanzierung und Inkubation - Der 4GAMEHCANGERS Studio Talk

