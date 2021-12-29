Die Spin Offs von heute sind die innovativen Leitbetriebe von morgenJetzt kostenlos streamen
Folge 363: Die Spin Offs von heute sind die innovativen Leitbetriebe von morgen
54 Min.Folge vom 29.12.2021
Agrar- und Biotechnologie: Schwerpunkte Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Finanzierung und Inkubation - Der 4GAMEHCANGERS Studio Talk
