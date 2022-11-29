Lehren, Lernen, Anwenden – wann umarmt Bildung die Digitalisierung?Jetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 333: Lehren, Lernen, Anwenden – wann umarmt Bildung die Digitalisierung?
Der Moment ist gekommen, die Art und Weise wie wir Bildung bisher umgesetzt haben neu zu denken. Wie gelingt uns das und was ist eigentlich das Problem des aktuellen Bildungssystems? Die österreichische öffentliche Bildung scheint nach wie vor gut, jedoch zeigen Studien, dass österreichische Schüler in globalen Rankings zurückfallen. Die Bildungsreform ist seit Jahrzehnten ein heißes Thema. Was ist das eigentliche Problem? Hält unser politisches System unsere Kinder zurück? Wie können wir das Bildungssystem von studienbasiertem zu praxisbasiertem Lernen umwandeln und wäre dies eine Verbesserung? Und inwiefern kann und soll Digitalisierung hier ein Treiber zu einer besseren Bildung sein und warum ist die Krise als Chance und Veränderungs- und Weiterentwicklungsmechanismus des Bildungssystems zu verstehen? Fragen über Fragen – wir beantworten sie alle in dieser spannenden Diskussionsrunde.
