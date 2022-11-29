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The Power of Europe - warum die Zukunft nur gemeinsam erlebbar ist

PULS 4Staffel 5Folge 333vom 29.11.2022
The Power of Europe - warum die Zukunft nur gemeinsam erlebbar ist

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Folge 333: The Power of Europe - warum die Zukunft nur gemeinsam erlebbar ist

44 Min.Folge vom 29.11.2022

Wie kann die EU – angesichts zahlreicher Herausforderungen wie Coronavirus, Krieg, Klimawandel oder Migration – zukunftsfit, handlungsfähig und krisenfest gemacht werden? Der Wunsch der Festigung einer verantwortungsvollen globalen Führungsrolle, um Themen wie Frieden, Sicherheit, Klimawandel, Entwicklung und vor allem eine Erholung der Wirtschaft gemeinsam bewältigen zu können, ist u.a. der Wunsch der EU. Wie kann die EU – angesichts zahlreicher Herausforderungen wie Coronavirus, Krieg, Klimawandel oder Migration – zukunftsfit, handlungsfähig und krisenfest gemacht werden?

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