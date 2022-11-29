The Power of Europe - warum die Zukunft nur gemeinsam erlebbar istJetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 333: The Power of Europe - warum die Zukunft nur gemeinsam erlebbar ist
44 Min.Folge vom 29.11.2022
Wie kann die EU – angesichts zahlreicher Herausforderungen wie Coronavirus, Krieg, Klimawandel oder Migration – zukunftsfit, handlungsfähig und krisenfest gemacht werden? Der Wunsch der Festigung einer verantwortungsvollen globalen Führungsrolle, um Themen wie Frieden, Sicherheit, Klimawandel, Entwicklung und vor allem eine Erholung der Wirtschaft gemeinsam bewältigen zu können, ist u.a. der Wunsch der EU. Wie kann die EU – angesichts zahlreicher Herausforderungen wie Coronavirus, Krieg, Klimawandel oder Migration – zukunftsfit, handlungsfähig und krisenfest gemacht werden?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
4GAMECHANGERS
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2-6, Season 2017-2019, Season 2022-2024: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 2023: PULS 4 & © Season 2019: ProsiebenSat.1 PULS4