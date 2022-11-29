Kapitalmärkte im Wandel - von der Bedeutung der heimischen BörseJetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 333: Kapitalmärkte im Wandel - von der Bedeutung der heimischen Börse
49 Min.Folge vom 29.11.2022
Was bedeuten Unicorns für die Börse Wien? Welche generellen wirtschaftlichen Folgen haben sie? Welche Auswirkungen hat der Ukraine Krieg und die ausbleibenden russischen Investoren auf die Börse Wien?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
4GAMECHANGERS
Alle 11 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4