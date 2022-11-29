Zum Inhalt springenBarrierefrei
4GAMECHANGERS

Wettkampf um Talente vom neuen Arbeitsmarkt zur "Partnerbörse"

PULS 4Staffel 5Folge 333vom 29.11.2022
Wettkampf um Talente vom neuen Arbeitsmarkt zur "Partnerbörse"

Folge 333: Wettkampf um Talente vom neuen Arbeitsmarkt zur "Partnerbörse"

44 Min.Folge vom 29.11.2022

In dieser Diskussion werfen wir einen kritischen und gleichermaßen hoffnungsvollen Blick auf den derzeitigen Arbeitsmarkt. So erweist sich die Suche nach der personifizierten, kompetenten Nadel im Heuhaufen für Unternehmen als komplex und bedarf klarer Strategien. Arbeitgeber sind in der Pflicht, sich attraktiv, innovativ und flexibel zu positionieren, gutes „Employer Branding“ zu betreiben und die nötigen Angebote zu bieten, die eine langfristige Mitarbeiter Loyalität fördern. Denn nur wer potentiellen Arbeitnehmern besondere Anreize, wie beispielsweise flexible Arbeitszeitmodelle und Weiterbildungsmöglichkeiten bieten kann, bringt es überhaupt in die engere Auswahl der Arbeitnehmer.

