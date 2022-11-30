Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
4GAMECHANGERS

Zuckerbrot und Peitsche – Was beflügelt die individuelle Bereitschaft zum Klimaschutz?

PULS 4Staffel 5Folge 334vom 30.11.2022
Zuckerbrot und Peitsche – Was beflügelt die individuelle Bereitschaft zum Klimaschutz?

Zuckerbrot und Peitsche – Was beflügelt die individuelle Bereitschaft zum Klimaschutz?Jetzt kostenlos streamen

4GAMECHANGERS

Folge 334: Zuckerbrot und Peitsche – Was beflügelt die individuelle Bereitschaft zum Klimaschutz?

50 Min.Folge vom 30.11.2022

Die Fakten liegen auf dem Tisch, doch entschlossenes Handeln bleibt zu oft aus: Die Klimakrise, das wird immer deutlicher, ist auch ein Motivationsproblem. Wird die Menschheit so lange ein Motivationsproblem haben, bis sie ein Zeitproblem bekommt? Oder gelingt es dieses sozialökologische Dilemma zu überwinden? Zusammen mit führenden österreichischen Medien geht der Change Summit der Frage nach, wie die Rettung von Mutter Erde gelingen kann und ob Initiativen wie CO2-Steuern und Öko-Belohnungssysteme Top oder Flop sind.

Weitere Folgen in Staffel 5

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

4GAMECHANGERS
PULS 4
4GAMECHANGERS

4GAMECHANGERS

Alle 11 Staffeln und Folgen