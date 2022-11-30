Zuckerbrot und Peitsche – Was beflügelt die individuelle Bereitschaft zum Klimaschutz?Jetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 334: Zuckerbrot und Peitsche – Was beflügelt die individuelle Bereitschaft zum Klimaschutz?
50 Min.Folge vom 30.11.2022
Die Fakten liegen auf dem Tisch, doch entschlossenes Handeln bleibt zu oft aus: Die Klimakrise, das wird immer deutlicher, ist auch ein Motivationsproblem. Wird die Menschheit so lange ein Motivationsproblem haben, bis sie ein Zeitproblem bekommt? Oder gelingt es dieses sozialökologische Dilemma zu überwinden? Zusammen mit führenden österreichischen Medien geht der Change Summit der Frage nach, wie die Rettung von Mutter Erde gelingen kann und ob Initiativen wie CO2-Steuern und Öko-Belohnungssysteme Top oder Flop sind.
4GAMECHANGERS
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4