Wohin mit dem Geld - vom Mix and Match eigener InvestmentsJetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 334: Wohin mit dem Geld - vom Mix and Match eigener Investments
Inflation ist deutlich spürbar und damit auch der Wunsch, Vermögen zu erhalten und aufzubauen. Doch die Anlagemöglichkeiten sind breit gefächert und reichen von Krypto, Aktien, Fonds bis hin zu Immobilieninvestments und vielem mehr - dieses Panel gibt Denkanstöße und wirft auch einen Blick auf die Zukunft unserer Zahlungsökosysteme. Wir diskutieren Fragen wie "Wie kontrollierbar sind all diese Anlageformen?", "Wo ist Eigeninitiative möglich und auch notwendig?", "Krypto, NFTs, etc. - wie wird sich gerade dieser Bereich weiterentwickeln?", "Gibt es noch sichere Lösungen oder Investments? ", "Werden wir in zehn Jahren überhaupt noch Kreditkarten benutzen?", "Was sind die Top-Trends, wenn es um die Zukunft des Bezahlens geht?"
