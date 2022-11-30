Zum Inhalt springenBarrierefrei
4GAMECHANGERS

Letzte Ausfahrt Nachhaltigkeit - von der Zukunft der Energie

PULS 4Staffel 5Folge 334vom 30.11.2022
Letzte Ausfahrt Nachhaltigkeit - von der Zukunft der Energie

Letzte Ausfahrt Nachhaltigkeit - von der Zukunft der Energie Jetzt kostenlos streamen

4GAMECHANGERS

Folge 334: Letzte Ausfahrt Nachhaltigkeit - von der Zukunft der Energie

46 Min.Folge vom 30.11.2022

Nichts scheint im allgemeinen Verständnis selbstverständlicher zu sein, als Energie. Gleichzeitig prägen Tatsachen wie der weltweit ansteigende Energiebedarf u.a. die Mobilitätswende, die spürbare Klimaproblematik und die Angst, ob eine risikolose Energieversorgung überhaupt in Zukunft gewährleistet werden kann, die Gedanken der Gegenwart. Spätestens jetzt ist eines klar, die Menschheit muss von Überlegungen und Konzepten hin zum gemeinsamen Handeln schwenken, denn auf die richtige Wahl und Umsetzung erneuerbarer Energiequellen wird es in Zukunft ankommen. Und an einem Strang zu ziehen, wird die Devise sein.

