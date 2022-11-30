Letzte Ausfahrt Nachhaltigkeit - von der Zukunft der Energie Jetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 334: Letzte Ausfahrt Nachhaltigkeit - von der Zukunft der Energie
46 Min.Folge vom 30.11.2022
Nichts scheint im allgemeinen Verständnis selbstverständlicher zu sein, als Energie. Gleichzeitig prägen Tatsachen wie der weltweit ansteigende Energiebedarf u.a. die Mobilitätswende, die spürbare Klimaproblematik und die Angst, ob eine risikolose Energieversorgung überhaupt in Zukunft gewährleistet werden kann, die Gedanken der Gegenwart. Spätestens jetzt ist eines klar, die Menschheit muss von Überlegungen und Konzepten hin zum gemeinsamen Handeln schwenken, denn auf die richtige Wahl und Umsetzung erneuerbarer Energiequellen wird es in Zukunft ankommen. Und an einem Strang zu ziehen, wird die Devise sein.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
4GAMECHANGERS
Alle 11 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4