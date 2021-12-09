Trends der Onkologie in den USAJetzt kostenlos streamen
Folge 343: Trends der Onkologie in den USA
48 Min.Folge vom 09.12.2021
Wie sieht die Gesundheitsreform der Zukunft aus? Wie können uns neue Technologien helfen, um den Zugang zu Gesundheitssystemen zu erleichtern? In dieser Sendung werden die jeweiligen regionalen Expert:innen von Sanofi mit Gästen aus der Medizin und Wissenschaft über Innovationen, Herausforderungen und Chancen in der Gesundheitsvorsorge diskutieren.
