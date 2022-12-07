Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
4GAMECHANGERS

Kinder in der Krise – immer mehr Heranwachsende sind von Armut betroffen

PULS 4Staffel 5Folge 341vom 07.12.2022
Kinder in der Krise – immer mehr Heranwachsende sind von Armut betroffen

Kinder in der Krise – immer mehr Heranwachsende sind von Armut betroffenJetzt kostenlos streamen

4GAMECHANGERS

Folge 341: Kinder in der Krise – immer mehr Heranwachsende sind von Armut betroffen

57 Min.Folge vom 07.12.2022

Steigende Preise für Wohnen, Energie, Verkehr und Lebensmittel belasten immer mehr Menschen. Besonders hart trifft es jene, denen ohnehin wenig Geld zur Verfügung steht - etwa 15 Prozent der österreichischen Bevölkerung, das sind 1,3 Millionen Menschen, sind armutsgefährdet. 368.000 der betroffenen sind Kinder und Jugendliche. In einem reichen Land wie Österreich sollte Kinderarmut kein Thema sein – die derzeitige Wirtschafts- und Energiekrise droht dieses Problem jedoch sogar weiter zu verschärfen. Mit der Einführung einer Kindergrundsicherung könnte man Kinder und Familien aus einer solchen Armut befreien. Außerdem würde diese bereits bestehende Sozialleistungen ersetzen.

Weitere Folgen in Staffel 5

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

4GAMECHANGERS
PULS 4
4GAMECHANGERS

4GAMECHANGERS

Alle 11 Staffeln und Folgen