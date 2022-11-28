Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
4GAMECHANGERS

Keine Ärzte – keine Termine – wir haben ein Strukturproblem

PULS 4Staffel 5Folge 332vom 28.11.2022
Keine Ärzte – keine Termine – wir haben ein Strukturproblem

Keine Ärzte – keine Termine – wir haben ein StrukturproblemJetzt kostenlos streamen

4GAMECHANGERS

Folge 332: Keine Ärzte – keine Termine – wir haben ein Strukturproblem

55 Min.Folge vom 28.11.2022

Warum ist in Österreich kaum oder gar nicht möglich, was anderswo bereits funktioniert? Die Antwort auf die Frage, ob elektronische Unterstützung hier helfen kann, lautet: „Ja, zumindest teilweise.“ Unter dem Schlagwort „Innovative Kommunikation“ soll anhand von „Best Practice“ Beispielen der Weg zur telemedizinischen Betreuung gezeichnet werden. Was braucht es, wie kann es funktionieren, was macht Sinn und woran scheitert es momentan noch?

Weitere Folgen in Staffel 5

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

4GAMECHANGERS
PULS 4
4GAMECHANGERS

4GAMECHANGERS

Alle 11 Staffeln und Folgen