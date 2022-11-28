Keine Ärzte – keine Termine – wir haben ein StrukturproblemJetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 332: Keine Ärzte – keine Termine – wir haben ein Strukturproblem
55 Min.Folge vom 28.11.2022
Warum ist in Österreich kaum oder gar nicht möglich, was anderswo bereits funktioniert? Die Antwort auf die Frage, ob elektronische Unterstützung hier helfen kann, lautet: „Ja, zumindest teilweise.“ Unter dem Schlagwort „Innovative Kommunikation“ soll anhand von „Best Practice“ Beispielen der Weg zur telemedizinischen Betreuung gezeichnet werden. Was braucht es, wie kann es funktionieren, was macht Sinn und woran scheitert es momentan noch?
