Fit for Future – von der Transformation aller MedienJetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 333: Fit for Future – von der Transformation aller Medien
In höchst dynamischen, digitalen Zeiten wie unserer Gegenwart, in der fortwährend neue Marktangebote, disruptive Anbieter und das eigene Verhalten einen Wandel der Gewohnheiten vorantreibt, sind vor allem klassische Medienhäuser angehalten, auch im digitalen Kontext mit ihren Nutzern und deren sich ändernden Bedürfnissen mitzuhalten. So verlagern TV - Anbieter immer öfter ihre weitreichende Palette an Inhalten zusätzlich ins Netz und erweitern im Zuge dessen oftmals ihr Angebot um weiteren Content. Denn mit den Nutzungsgewohnheiten bezüglich des mobilen Konsums, verändern sich auch die Erwartungen der Nutzer. Anhand von bereits umgesetzten und zukünftigen Beispielen, möchten wir mit internationalen Akteuren diskutieren und herausfinden, worauf sich Marktteilnehmer in Zukunft einstellen müssen, um den digitalen Wandel mitzugestalten, anstatt verloren zu gehen? Wie werden Menschen in Zukunft Medien konsumieren und warum werden klassische Mediensysteme an Relevanz verlieren, wenn ein Umdenken verhindert wird? Welche neuen Arten des Konsums wird es in Zukunft geben?
