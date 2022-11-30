Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
4GAMECHANGERS

What we eat - Unsere Ernährung als Retter der Zukunft

PULS 4Staffel 5Folge 334vom 30.11.2022
What we eat - Unsere Ernährung als Retter der Zukunft

What we eat - Unsere Ernährung als Retter der ZukunftJetzt kostenlos streamen

4GAMECHANGERS

Folge 334: What we eat - Unsere Ernährung als Retter der Zukunft

42 Min.Folge vom 30.11.2022

Vegan, Vegetarisch oder doch die Entscheidung für den Pescetarismus um bestimmte Tiergruppen zu schützen bzw. zu ersetzen, Flexitarismus mit einem Hang zum bewussten Konsum oder doch durchgehend saisonal und regional als Leit- und Lebensmotto? Die Art wie wir uns ernähren wirkt sich nicht nur auf unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden, sondern direkt auf das Klima aus, sowohl positiv, als auch negativ. Wissenschaftler warnen uns u.a. vor den horrenden Treibhausgasemissionen die ein direktes Ergebnis der Nutztierhaltung sind. So erscheinen beispielsweise gezüchtete als auch pflanzliche Alternativen auf dem Markt, die Fleisch ersetzen und damit eine Lösung bieten sollen. Gleichzeitig kämpfen wir mit dem globalen Problem der Lebensmittelverschwendung. Auch der Diskurs der Regionalität als auch Saisonalität nimmt die gezielte Produktauswahl der Lebensmittelversorger in den Fokus und stellt jene vor gesellschaftliche und wirtschaftliche Herausforderungen.

Weitere Folgen in Staffel 5

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

4GAMECHANGERS
PULS 4
4GAMECHANGERS

4GAMECHANGERS

Alle 11 Staffeln und Folgen