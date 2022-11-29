Austrian Success Cases - über Unternehmertum im Aufschwung Jetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 333: Austrian Success Cases - über Unternehmertum im Aufschwung
Mit Bitpanda und GoStudent hat Österreich letztes Jahr zwei neue Unicorns bekommen. Wie gelingt es ein Unicorn zu werden und was sind eigentlich Soonicorns? Österreich beziffert bereits im Februar dieses Jahres die viertmeisten Unicorns in Europa und das Potential scheint noch lange nicht ausgeschöpft. Welche Möglichkeiten des Ö. Startup Ökosystems haben Österreich zu einem Nährplatz für Unicorns werden lassen/ welche Vorteile gibt es, in Österreich zu gründen und was wird in Zukunft Unicorns und Soonicorns geboten? Woran muss gearbeitet werden, damit sich Österreichs Einhorn Vielfalt nicht verringert: beispielsweise vereinfachter Zugang zum Arbeitsmarkt und gegen Abwanderung der Fachkräfte? Wie kann hier ebenfalls entgegengewirkt werden? Sind Unicorns wichtige Treiber/ Machtmittel für Politik und Wirtschaft und was verbessert sich durch sie? Diese und viele weitere spannende Fragen sind Diskussionsgrundlage auf diesem Panel.
