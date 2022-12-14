Zum Inhalt springenBarrierefrei
4GAMECHANGERS

Dein Zuhause der Zukunft - Wohnbau, Gesellschaft, Lebenstraum

PULS 4Staffel 5Folge 348vom 14.12.2022
Dein Zuhause der Zukunft - Wohnbau, Gesellschaft, Lebenstraum

Folge 348: Dein Zuhause der Zukunft - Wohnbau, Gesellschaft, Lebenstraum

56 Min.Folge vom 14.12.2022

Daheim – Zuhause – Heimat sind Begriffe, die jedem von uns etwas sagen und doch eine ganz unterschiedliche Bedeutung für jeden Einzelnen haben. Traut man Studien, die sich vor allem mit dem Gap zwischen den Generationen beschäftigen, dann gibt es eine klare Unterscheidung in der Auffassung und persönlichen Auslegung dieser. Sei es Hochzeit, Kinder, Eigenheim und das am besten mit Mitte zwanzig oder Flexibilität in jeder Lebensgrundlage – die Bedeutungszuschreibung bleibt individuell. Für die einen ist der Begriff „Heimat“ fest mit einem klaren Ort verankert, während andere mittlerweile ein viel stärkere Fragmentierung vornehmen.

