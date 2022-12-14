Dein Zuhause der Zukunft - Wohnbau, Gesellschaft, Lebenstraum Jetzt kostenlos streamen
Folge 348: Dein Zuhause der Zukunft - Wohnbau, Gesellschaft, Lebenstraum
56 Min.Folge vom 14.12.2022
Daheim – Zuhause – Heimat sind Begriffe, die jedem von uns etwas sagen und doch eine ganz unterschiedliche Bedeutung für jeden Einzelnen haben. Traut man Studien, die sich vor allem mit dem Gap zwischen den Generationen beschäftigen, dann gibt es eine klare Unterscheidung in der Auffassung und persönlichen Auslegung dieser. Sei es Hochzeit, Kinder, Eigenheim und das am besten mit Mitte zwanzig oder Flexibilität in jeder Lebensgrundlage – die Bedeutungszuschreibung bleibt individuell. Für die einen ist der Begriff „Heimat“ fest mit einem klaren Ort verankert, während andere mittlerweile ein viel stärkere Fragmentierung vornehmen.
