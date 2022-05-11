Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
4GAMECHANGERS

Dein Pitch, deine Ideen - Pitch Sessions 2022 - Folge 2

PULS 4Staffel 5Folge 131vom 11.05.2022
Dein Pitch, deine Ideen - Pitch Sessions 2022 - Folge 2

Dein Pitch, deine Ideen - Pitch Sessions 2022 - Folge 2Jetzt kostenlos streamen

4GAMECHANGERS

Folge 131: Dein Pitch, deine Ideen - Pitch Sessions 2022 - Folge 2

55 Min.Folge vom 11.05.2022

Die zweite Folge der Pitch Sessions im Jahr 2022 verspricht die Vorstellung weiterer interessanter Startup-Projekte, allesamt von jungen Gründer:innen, mit denen sich die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen besser erreichen lassen. Dieses Mal pitchen die Startups Tulipans, Damn Plastic, Touchquadrat, Widado und Wiffme fleißig ihre Ideen vor unserer 4GAMECHANGERS Jury.

Weitere Folgen in Staffel 5

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

4GAMECHANGERS
PULS 4
4GAMECHANGERS

4GAMECHANGERS

Alle 11 Staffeln und Folgen