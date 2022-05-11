Dein Pitch, deine Ideen - Pitch Sessions 2022 - Folge 2Jetzt kostenlos streamen
Folge 131: Dein Pitch, deine Ideen - Pitch Sessions 2022 - Folge 2
55 Min.Folge vom 11.05.2022
Die zweite Folge der Pitch Sessions im Jahr 2022 verspricht die Vorstellung weiterer interessanter Startup-Projekte, allesamt von jungen Gründer:innen, mit denen sich die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen besser erreichen lassen. Dieses Mal pitchen die Startups Tulipans, Damn Plastic, Touchquadrat, Widado und Wiffme fleißig ihre Ideen vor unserer 4GAMECHANGERS Jury.
