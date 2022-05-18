Dein Pitch, deine Ideen - Pitch Sessions 2022 - Folge 3Jetzt kostenlos streamen
Folge 138: Dein Pitch, deine Ideen - Pitch Sessions 2022 - Folge 3
43 Min.Folge vom 18.05.2022
Alle guten Dinge sind drei! Die dritte Folge der Pitch Sessions im Jahr 2022 verpricht viele neue Lichtblicke für ebenjene so wichtige Sustainable-Devolopment-Goals. In dieser Folge sind die Startups VitaBlick, myDigitalTwin, Green-Bag Getränke und Lignovations mit von der Partie.
