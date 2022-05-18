Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dein Pitch, deine Ideen - Pitch Sessions 2022 - Folge 3

PULS 4Staffel 5Folge 138vom 18.05.2022
Folge 138: Dein Pitch, deine Ideen - Pitch Sessions 2022 - Folge 3

43 Min.Folge vom 18.05.2022

Alle guten Dinge sind drei! Die dritte Folge der Pitch Sessions im Jahr 2022 verpricht viele neue Lichtblicke für ebenjene so wichtige Sustainable-Devolopment-Goals. In dieser Folge sind die Startups VitaBlick, myDigitalTwin, Green-Bag Getränke und Lignovations mit von der Partie.

