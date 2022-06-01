Dein Pitch, deine Ideen - Pitch Sessions 2022 - Folge 5Jetzt kostenlos streamen
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Folge 152: Dein Pitch, deine Ideen - Pitch Sessions 2022 - Folge 5
48 Min.Folge vom 01.06.2022
Die fünfte Folge der Pitch Sessions im Jahr 2022 und damit der letzten vor dem großen Pitch Finale könnte nicht spannender sein. Welches Startup hat das Zeug, die Sustainable-Development-Goals nicht nur zu bewahren, sondern auch tatkräftig zu supporten? Wer überzeugt dieses Mal unsere Startup-Experten? Dieses Mal mit dabei sind HappyPlates, Wolfgang Mitterböck, Erzberg Stollenpilze, afreshed, Hempions und Karma Food.
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Genre:Unterhaltung
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 2-6, Season 2017-2019, Season 2023-2024: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 2023: PULS 4 & © Season 2019: ProsiebenSat.1 PULS4