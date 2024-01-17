Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
4GAMECHANGERS

SANOFI Jahrbuchpräsentation 2024

PULS 4Staffel 5Folge 17vom 17.01.2024
SANOFI Jahrbuchpräsentation 2024

SANOFI Jahrbuchpräsentation 2024Jetzt kostenlos streamen

4GAMECHANGERS

Folge 17: SANOFI Jahrbuchpräsentation 2024

97 Min.Folge vom 17.01.2024

Die Künstliche Intelligent begegnet uns im Alltag immer öfter – wir lernen damit zu leben – aber was bedeutet sie im gesundheitspolitischen und medizinischen Bereich für uns? Was versteht man unter der virtuellen Patientin – wo können uns die neuesten Technologien einen Mehrwert bringen – wie weit sind wir in Österreich überhaupt – wo nutzt uns künstliche Intelligenz bereits und wie kann sie zum Beispiel bei der Medikamentenentwicklung maßgeblich helfen?

Weitere Folgen in Staffel 5

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

4GAMECHANGERS
PULS 4
4GAMECHANGERS

4GAMECHANGERS

Alle 11 Staffeln und Folgen