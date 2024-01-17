SANOFI Jahrbuchpräsentation 2024Jetzt kostenlos streamen
Folge 17: SANOFI Jahrbuchpräsentation 2024
97 Min.Folge vom 17.01.2024
Die Künstliche Intelligent begegnet uns im Alltag immer öfter – wir lernen damit zu leben – aber was bedeutet sie im gesundheitspolitischen und medizinischen Bereich für uns? Was versteht man unter der virtuellen Patientin – wo können uns die neuesten Technologien einen Mehrwert bringen – wie weit sind wir in Österreich überhaupt – wo nutzt uns künstliche Intelligenz bereits und wie kann sie zum Beispiel bei der Medikamentenentwicklung maßgeblich helfen?
