Change Summit: Neustart ins Neuland – wie gelingt Erfolg, wenn alles anders wird? Jetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 18: Change Summit: Neustart ins Neuland – wie gelingt Erfolg, wenn alles anders wird?
90 Min.Folge vom 18.01.2024
Welche Fähigkeiten sind gefragt, wenn kein Stein auf dem anderen bleibt, wenn Klimakrise, künstliche Intelligenz und stotternde Konjunktur unseren Blick auf die Welt prägen. Wie gelingt Zukunftsoptimismus, um mit Elan, Euphorie und Erfolg unser Morgen zu gestalten. Expertinnen aus unterschiedlichen Fachgebieten und Persönlichkeiten mit speziellen Lebenserfahrungen treffen sich auf der Change Summit Bühne in Ischgl zum gleichermaßen spannenden wie kontroversiellen Austausch.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
4GAMECHANGERS
Alle 11 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4