Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
4GAMECHANGERS

SANOFI Gesundheitsjahrbuch 2023

PULS 4Staffel 5Folge 19vom 19.01.2023
SANOFI Gesundheitsjahrbuch 2023

SANOFI Gesundheitsjahrbuch 2023Jetzt kostenlos streamen

4GAMECHANGERS

Folge 19: SANOFI Gesundheitsjahrbuch 2023

69 Min.Folge vom 19.01.2023

Gesundheitskompetenz ist in Zeiten der Informationsflut besonders gefordert – also das Know-how, die richtigen und relevanten Gesundheitsinformationen zu finden, zu verstehen und anzuwenden. Doch wie können wir mit einer Steigerung der Gesundheitskompetenz auch die Zahl unserer gesunden Lebensjahre steigern?

Weitere Folgen in Staffel 5

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

4GAMECHANGERS
PULS 4
4GAMECHANGERS

4GAMECHANGERS

Alle 11 Staffeln und Folgen