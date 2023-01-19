SANOFI Gesundheitsjahrbuch 2023Jetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 19: SANOFI Gesundheitsjahrbuch 2023
69 Min.Folge vom 19.01.2023
Gesundheitskompetenz ist in Zeiten der Informationsflut besonders gefordert – also das Know-how, die richtigen und relevanten Gesundheitsinformationen zu finden, zu verstehen und anzuwenden. Doch wie können wir mit einer Steigerung der Gesundheitskompetenz auch die Zahl unserer gesunden Lebensjahre steigern?
