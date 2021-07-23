Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
4GAMECHANGERS

Der Klimawandel macht nie Pause

PULS 4Staffel 5Folge 204vom 23.07.2021
Der Klimawandel macht nie Pause

Der Klimawandel macht nie PauseJetzt kostenlos streamen

4GAMECHANGERS

Folge 204: Der Klimawandel macht nie Pause

62 Min.Folge vom 23.07.2021

Einige Klimaaktivisten sind der Meinung, dass wir den Kapitalismus beenden müssen, um bis 2050 einen neutralen Kohlenstoffausstoß zu erreichen. Auf der anderen Seite steht die Fehlinformation - die viele Wähler glauben - dass der vom Menschen verursachte Klimawandel nicht "real" ist: Das bedeutet, dass wirtschaftsfreundliche Politiker einen demokratischen Anreiz haben, die Klimarealität zu ignorieren. Es diskutieren: Felix Finkbeiner - Plant-for-the-Planet Foundation, Johannes Gutmann - Founder Sonnentor, Philipp Blom - Autor, Michaela Krömer - Rechtsanwältin & Klimakrisen-Prozessanwältin, Monika Langthaler - Director The Schwarzenegger Climate Initiative Weiters im 4GAMECHANGERS Studio: Ernst Ulrich von Weizsäcker, sowie Camo & Krooked

Weitere Folgen in Staffel 5

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

4GAMECHANGERS
PULS 4
4GAMECHANGERS

4GAMECHANGERS

Alle 11 Staffeln und Folgen