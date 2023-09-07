Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
4GAMECHANGERS

„50 Shades of Green“: Wie kann nachhaltiges Urlauben gelingen?

PULS 4Staffel 5Folge 250vom 07.09.2023
„50 Shades of Green“: Wie kann nachhaltiges Urlauben gelingen?

„50 Shades of Green“: Wie kann nachhaltiges Urlauben gelingen?Jetzt kostenlos streamen

4GAMECHANGERS

Folge 250: „50 Shades of Green“: Wie kann nachhaltiges Urlauben gelingen?

57 Min.Folge vom 07.09.2023

Anlässlich des Tourismusforums in Tirol diskutierten Expert:innen die Perspektiven für eine verantwortungsvolle Tourismusentwicklung. Mit dabei Karin Seiler (GF Tirol Werbung), Mario Gerber (Tourismuslandesrat Tirol), Xenia zu Hohenlohe (Nachhaltigkeitsexpertin, Considerate Group), Gerd Probst (Mobilitätsexperte, GF Probst & Consorten) sowie Johannes Kostenzer (Landesumweltantwalt Tirol). Moderation durch Günther Schimatzek

Weitere Folgen in Staffel 5

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

4GAMECHANGERS
PULS 4
4GAMECHANGERS

4GAMECHANGERS

Alle 11 Staffeln und Folgen