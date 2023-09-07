„50 Shades of Green“: Wie kann nachhaltiges Urlauben gelingen?Jetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 250: „50 Shades of Green“: Wie kann nachhaltiges Urlauben gelingen?
57 Min.Folge vom 07.09.2023
Anlässlich des Tourismusforums in Tirol diskutierten Expert:innen die Perspektiven für eine verantwortungsvolle Tourismusentwicklung. Mit dabei Karin Seiler (GF Tirol Werbung), Mario Gerber (Tourismuslandesrat Tirol), Xenia zu Hohenlohe (Nachhaltigkeitsexpertin, Considerate Group), Gerd Probst (Mobilitätsexperte, GF Probst & Consorten) sowie Johannes Kostenzer (Landesumweltantwalt Tirol). Moderation durch Günther Schimatzek
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
4GAMECHANGERS
Alle 11 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4