Global Peter Drucker Forum 2022Jetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 26: Global Peter Drucker Forum 2022
52 Min.Folge vom 26.01.2023
Am 17. und 18. November 2022 fand in der Hofburg das "Global Peter Drucker Forum" statt. Inhaltlich standen dieses Mal Themen wie Performance im Arbeitsalltag, die Zukunft des Kapitalismus und das "Arbeiten von daheim", am Programm. Eine Zusammenfassung der Highlights des "Global Peter Drucker Forum".
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4