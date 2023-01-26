Zum Inhalt springenBarrierefrei
Am 17. und 18. November 2022 fand in der Hofburg das "Global Peter Drucker Forum" statt. Inhaltlich standen dieses Mal Themen wie Performance im Arbeitsalltag, die Zukunft des Kapitalismus und das "Arbeiten von daheim", am Programm. Eine Zusammenfassung der Highlights des "Global Peter Drucker Forum".

