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Richtig gut verpackt: Unsere nachhaltige Zukunft

PULS 4Staffel 5Folge 311vom 07.11.2023
Richtig gut verpackt: Unsere nachhaltige Zukunft

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Folge 311: Richtig gut verpackt: Unsere nachhaltige Zukunft

53 Min.Folge vom 07.11.2023

Sie sind aus unserem täglichen Leben kaum wegzudenken und dennoch haftet ihnen manchmal ein negatives Vorurteil an. Dabei schützen sie unsere kostbarsten Güter und Produkte und verhelfen so auch, wertvolle Geschmackserlebnisse auf dem gesamten Weg vom Abbau, zur Verarbeitung bis hin zum Endkunden zu bewahren. Gemeint sind Verpackungen – ein Gut das, wie bereits beschrieben, allgegenwärtig ist und dank fortschrittlichen Technologien in vielen verschiedenen Formen, Materialen und damit auch Eigenschaften nutzbar ist. Wo stehen wir in den Bemühungen um nachhaltigere Geschäftsmodelle und Produkte? Welche Faktoren müssen hierbei beachtet werden? Wie können bewährte Verfahren überdacht werden? Was sind bereits erreichte Meilensteine in Bezug auf die grüne Transformation?

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