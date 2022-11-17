Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das XXL-Problem! Zuviel Fett macht krank!

PULS 4Staffel 5Folge 321vom 17.11.2022
57 Min.Folge vom 17.11.2022

Ein Thema, das 50-70% aller Österreicher betrifft; hier wird der Bogen angefangen bei Lebensstil-Interventionen, über medikamentöse Therapiemöglichkeiten bis hin zur bariatrischen Chirurgie gespannt. V.a. das Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen, die zum Teil bereits nicht mehr ausbildungsfähig und in weiterer Folge nicht arbeitsfähig sind, stellt hier ein Riesenproblem dar. Auch das Thema Rehabilitation sowie die Betreuung danach könnten thematisiert werden.

