Folge 321: Das XXL-Problem! Zuviel Fett macht krank!
57 Min.Folge vom 17.11.2022
Ein Thema, das 50-70% aller Österreicher betrifft; hier wird der Bogen angefangen bei Lebensstil-Interventionen, über medikamentöse Therapiemöglichkeiten bis hin zur bariatrischen Chirurgie gespannt. V.a. das Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen, die zum Teil bereits nicht mehr ausbildungsfähig und in weiterer Folge nicht arbeitsfähig sind, stellt hier ein Riesenproblem dar. Auch das Thema Rehabilitation sowie die Betreuung danach könnten thematisiert werden.
