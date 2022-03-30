Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 5Folge 89vom 30.03.2022
Folge 89: Digital Skills for Austria

58 Min.Folge vom 30.03.2022

In Österreich ist die digitale Transformation am gedeihen und auch die Mitsprache der Österreichischen Wirtschaft am globalen, digitalisierten Markt besitzt noch viel Potential. Auch wenn im Moment noch nicht alle Effekte der digitalen Transformation abzuschätzen sind, , sie ist der Schlüssel zu einer umweltfreundlichen, wirtschaftlich gestärkten und gemeinsamen Zukunft.

