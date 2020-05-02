Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
4GAMECHANGERS

4Gamechangers TV der Talk vom 02.05.2020

PULS 4Staffel 6Folge 123vom 02.05.2020
4Gamechangers TV der Talk vom 02.05.2020

4Gamechangers TV der Talk vom 02.05.2020Jetzt kostenlos streamen

4GAMECHANGERS

Folge 123: 4Gamechangers TV der Talk vom 02.05.2020

15 Min.Folge vom 02.05.2020

„4GAMECHANGERS TV- Der Talk“ diese Woche mit Top-Unternehmer Kari Ochsner, CEO der Ochsner Wärmepumpen GmbH. Isabella Richtar spricht mit ihm über Krisenbewältigung, das Leben in einem Familienunternehmen, wie aus einer Nische ein Massenmarkt wurde und sowohl Konkurrenz mit, als auch Wachstum durch China. Außerdem: Wer immer schon wissen wollte, wie man durch Minimalismus sein Leben bereichern kann, sollte sich den Blog minimalray.com nicht entgehen lassen.

Weitere Folgen in Staffel 6

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

4GAMECHANGERS
PULS 4
4GAMECHANGERS

4GAMECHANGERS

Alle 11 Staffeln und Folgen