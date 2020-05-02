4Gamechangers TV der Talk vom 02.05.2020Jetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 123: 4Gamechangers TV der Talk vom 02.05.2020
15 Min.Folge vom 02.05.2020
„4GAMECHANGERS TV- Der Talk“ diese Woche mit Top-Unternehmer Kari Ochsner, CEO der Ochsner Wärmepumpen GmbH. Isabella Richtar spricht mit ihm über Krisenbewältigung, das Leben in einem Familienunternehmen, wie aus einer Nische ein Massenmarkt wurde und sowohl Konkurrenz mit, als auch Wachstum durch China. Außerdem: Wer immer schon wissen wollte, wie man durch Minimalismus sein Leben bereichern kann, sollte sich den Blog minimalray.com nicht entgehen lassen.
