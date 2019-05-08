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4GAMECHANGERS TV: Innovation statt Ideologie

PULS 4Staffel 6Folge 128vom 08.05.2019
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Folge 128: 4GAMECHANGERS TV: Innovation statt Ideologie

19 Min.Folge vom 08.05.2019

4GAMECHANGERS TV, das Zukunftsmagazin - das Thema heute Mittwoch: Innovation statt Ideologie - wie sich mit neuen Technologien die globale Klimakrise bekämpfen lässt. Im 4Gamechangers Talk spricht Isabella Richtar mit David Schalkhammer, CEO von Schoolfox, über die App, die das Mitteilungsheft in der Schule ersetzen soll. Zudem: Ganz Österreich goes Barbie, aus T-Mobile wird Magenta, sogar der CEO ist bis in die Wolle gefärbt!

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