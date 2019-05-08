4GAMECHANGERS TV: Innovation statt Ideologie Jetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 128: 4GAMECHANGERS TV: Innovation statt Ideologie
19 Min.Folge vom 08.05.2019
4GAMECHANGERS TV, das Zukunftsmagazin - das Thema heute Mittwoch: Innovation statt Ideologie - wie sich mit neuen Technologien die globale Klimakrise bekämpfen lässt. Im 4Gamechangers Talk spricht Isabella Richtar mit David Schalkhammer, CEO von Schoolfox, über die App, die das Mitteilungsheft in der Schule ersetzen soll. Zudem: Ganz Österreich goes Barbie, aus T-Mobile wird Magenta, sogar der CEO ist bis in die Wolle gefärbt!
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
4GAMECHANGERS
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2-6, Season 2017-2019, Season 2022-2024: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 2023: PULS 4 & © Season 2019: ProsiebenSat.1 PULS4