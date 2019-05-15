Gadgets aus der Health-Tech-Start-up-SzeneJetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 135: Gadgets aus der Health-Tech-Start-up-Szene
19 Min.Folge vom 15.05.2019
4GAMECHANGERS TV, das Zukunftsmagazin - das Thema heute Mittwoch: Die Medizin der Zukunft - Gadgets aus der Health-Tech-Start-up-Szene, die uns helfen sollen gesund zu werden oder zu bleiben. Wie mit 3-D-Druckern Organe hergestellt werden und was Kuschelroboter gegen Demenz ausrichten können. Im Talk mit Isabella Richtar: OMV-Vorstandsvorsitzender Rainer Seele über die Öl- und Gasindustrie im Wandel.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
4GAMECHANGERS
Alle 11 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4