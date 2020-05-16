4Gamechangers TV der Talk vom 16.05.2020Jetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 137: 4Gamechangers TV der Talk vom 16.05.2020
15 Min.Folge vom 16.05.2020
In „4GAMECHANGERS TV – Der Talk“ spricht Isabella Richtar diesmal mit Gabriele Zedlmayer, Vorstandsberaterin beim österreichischen AI-Unternehmen 42cx und Beraterin der University of the People, der Georgia State University und der Universität Bayreuth. Sie befasst sich mit den großen sozialen Herausforderungen der Welt und spricht im Talk über AI in Europa, Frauen in der Tech-Szene und über die Kraft von Kooperation.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
4GAMECHANGERS
Alle 11 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4