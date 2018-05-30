Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
4GAMECHANGERS

Die erste österreichweite Pitch-Competition: Heute in 4GAMECHANGERS TV

PULS 4Staffel 6Folge 150vom 30.05.2018
Die erste österreichweite Pitch-Competition: Heute in 4GAMECHANGERS TV

Die erste österreichweite Pitch-Competition: Heute in 4GAMECHANGERS TVJetzt kostenlos streamen

4GAMECHANGERS

Folge 150: Die erste österreichweite Pitch-Competition: Heute in 4GAMECHANGERS TV

16 Min.Folge vom 30.05.2018

Das Wirtschafts- und Innovationsmagazin von PULS 4 meldet sich diesmal direkt vom „Pioneers Festival“ in Wien und berichtet unter anderem über die Erste Bank-StartUp-Challenge, in der in allen 9 Bundesländer innovative Ideen gescoutet werden. Der Preis für die Gewinner ist vielversprechend: Ein Fixstartplatz bei „2 Minuten, 2 Millionen“. Außerdem trifft Isabella Richtar den 2M2M-Investor Michael Altrichter, der über „das Leben nach der Show“ spricht.

Weitere Folgen in Staffel 6

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

4GAMECHANGERS
PULS 4
4GAMECHANGERS

4GAMECHANGERS

Alle 11 Staffeln und Folgen