4GAMECHANGERS
Folge 253: 4Gamechangers TV vom 09.09.2020
09.09.2020
Der Porsche Taycan ist das erste vollelektrische Auto, das den Tesla-Thron ordentlich wackeln lässt und treibt mit seiner Ladetechnologie die Innovation und Entwicklung von Elektroautos voran. 4GamechangersTV beleuchtet den ungebremsten Elektrotrend. Außerdem: Die bayrische aviation-company Lilium jagt mit ihrem gleichnamigen Flugtaxi einen Gamechanger in die Luft. Bis 11ten September läuft sie noch, die BILDUNGSWOCHE auf PULS4. Unbedingt mitvoten. Alle Infos auf puls4.com/megabildungsmillion.
