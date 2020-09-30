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4Gamechangers TV vom 30.09.2020

PULS 4Staffel 6Folge 274vom 30.09.2020
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Folge 274: 4Gamechangers TV vom 30.09.2020

5 Min.Folge vom 30.09.2020

4GAMECHANGERS.TV widmet sich dem Cineasmus von morgen. Am Stadtrand von Wien steht das Virtual Production Studio Vienna, eines der modernsten Studios der Welt, das mithilfe von Gaming Technologie die Vorherrschaft des Greenscreen künftig beenden wird. Außerdem: Was unsere Schlafposition über unsere Karriere aussagt UND Microsoft zeigt die 40-jährige Entwicklung des „Flight Simulator“.

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