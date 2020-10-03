4Gamechangers TV der Talk vom 03.10.2020Jetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 277: 4Gamechangers TV der Talk vom 03.10.2020
15 Min.Folge vom 03.10.2020
In „4GAMECHANGERS TV - Der Talk“ spricht Isabella Richtar mit Monica Rinterbacher, Geschäftsführerin der Leitbetriebe Austria, darüber warum die meisten Unternehmen trotz Corona positiv in die Zukunft blicken, über einen digitalen Boost in der Krise und den Hermes-Wirtschaftspreis’, der die innovativsten Unternehmer und Unternehmerinnen für herausragende Leistungen ausgezeichnet.
