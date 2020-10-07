Zum Inhalt springenBarrierefrei
4GAMECHANGERS

4Gamechangers TV vom 07.10.2020

PULS 4Staffel 6Folge 281vom 07.10.2020
4Gamechangers TV vom 07.10.2020

4Gamechangers TV vom 07.10.2020Jetzt kostenlos streamen

4GAMECHANGERS

Folge 281: 4Gamechangers TV vom 07.10.2020

5 Min.Folge vom 07.10.2020

Was steckt eigentlich hinter dem Hype um Quantencomputer? Der Unterschied zu einem normalen Heim-PC ist zirka so groß wie der eines Überschall-Jets und eines Zeppelins. Wir werden daher bald unsere binäre Computerwelt verlassen, denn die Tech-Raketen sind am Start. Außerdem: Die österreichischen Buisness-VIP's haben sich heuer zum „Tag des Handels" in Gmunden getroffen, um gerade in diesen herausfordernden Zeiten Pläne für die Zukunft zu schmieden.

Weitere Folgen in Staffel 6

