4Gamechangers TV vom 07.10.2020Jetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 281: 4Gamechangers TV vom 07.10.2020
5 Min.Folge vom 07.10.2020
Was steckt eigentlich hinter dem Hype um Quantencomputer? Der Unterschied zu einem normalen Heim-PC ist zirka so groß wie der eines Überschall-Jets und eines Zeppelins. Wir werden daher bald unsere binäre Computerwelt verlassen, denn die Tech-Raketen sind am Start. Außerdem: Die österreichischen Buisness-VIP’s haben sich heuer zum „Tag des Handels“ in Gmunden getroffen, um gerade in diesen herausfordernden Zeiten Pläne für die Zukunft zu schmieden.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
4GAMECHANGERS
Alle 11 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4