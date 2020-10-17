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4Gamechangers TV der Talk vom 17.10.2020

PULS 4Staffel 6Folge 291vom 17.10.2020
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Folge 291: 4Gamechangers TV der Talk vom 17.10.2020

15 Min.Folge vom 17.10.2020

In „4GAMECHANGERS TV-Der Talk“ spricht Isabella Richtar mit Christoph Börner, CEO von Botium, über Chatbot-Technologien als nächste große Disruption in der Informationstechnologie, wie diese unser Leben in ein paar Jahren verändern werden und wie Conversational AI den klassichen Kundendienst aufmischen wird.

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