4Gamechangers TV der Talk vom 17.10.2020Jetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 291: 4Gamechangers TV der Talk vom 17.10.2020
15 Min.Folge vom 17.10.2020
In „4GAMECHANGERS TV-Der Talk“ spricht Isabella Richtar mit Christoph Börner, CEO von Botium, über Chatbot-Technologien als nächste große Disruption in der Informationstechnologie, wie diese unser Leben in ein paar Jahren verändern werden und wie Conversational AI den klassichen Kundendienst aufmischen wird.
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Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 2-6, Season 2017-2019, Season 2022-2024: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 2023: PULS 4 & © Season 2019: ProsiebenSat.1 PULS4