4GAMECHANGERS
Folge 298: 4Gamechangers TV der Talk vom 24.10.2020
15 Min.Folge vom 24.10.2020
In „4GAMECHANGERS TV-Der Talk“ spricht Isabella Richtar mit Alexandra Millonig, Mobilitätsforscherin am Austrian Institute of Technology, darüber, warum wir mit neuen Mobilitätstechnologien alleine, weder Verkehrseffizienz, Verkehrssicherheit oder Klimaziele in Zukunft erreichen werden und wie Verhaltensänderung und ein Mobilitätskonto für jeden einzelnen dabei helfen können.
4GAMECHANGERS
