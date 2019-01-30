4GAMECHANGERS TV über Österreich und die DigitalisierungJetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 30: 4GAMECHANGERS TV über Österreich und die Digitalisierung
17 Min.Folge vom 30.01.2019
4GAMECHANGERS TV, das Zukunftsmagazin: Österreich und die Digitalisierung. Sind wir den enormen Herausforderungen gewachsen, wo besteht Handlungsbedarf? Margarete Schramböck, Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, nimmt dazu Stellung. Außerdem im Talk mit Isabella Richtar – Alfred Eichblatt, CEO des Sportartikelriesen Hervis über neue Märkte und Verkaufskanäle.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
4GAMECHANGERS
Alle 11 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4