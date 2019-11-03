4GAMECHANGERS TV vom 03.11.2019Jetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 307: 4GAMECHANGERS TV vom 03.11.2019
18 Min.Folge vom 03.11.2019
In dieser Folge des Zukunftsmagazins erwarten dich folgende brandheiße Themen: Wie „fake-meat“ dabei helfen kann, den Fleischkonsum zu reduzieren. Wir sprechen mit Rebekka Dober vom Verein „YEP – Stimme der Jugend“ über die Themen die die nächste Generation beschäftigen. Im „Future Flash“ werden die größten Herausforderungen von autonomen Fahrzeugen unter die Lupe genommen.
