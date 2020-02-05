4GAMECHANGERS TV vom 05.02.2020Jetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 36: 4GAMECHANGERS TV vom 05.02.2020
5 Min.Folge vom 05.02.2020
Diesmal in 4GAMECHANGERS TV- die Kultur des Scheiterns. In den USA gehört Scheitern zum Learning by Doing, in Europa sind wir von dem Denken weit entfernt. Gerade in Österreich werden Fehlschläge nur zu gern als Makel verbucht. Warum eigentlich- und ist eine Kultur des Scheiterns wirklich das, was wir brauchen?
