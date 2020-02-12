4GAMECHANGERS TV vom 12.02.2020Jetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 43: 4GAMECHANGERS TV vom 12.02.2020
5 Min.Folge vom 12.02.2020
Wie digital ist Afrika? 4GAMECHANGERSTV schaut in den Süden und berichtet über Afrikas mobile money und wie ein österreichisches Startup Afrikas Digitalisierung vorantreiben möchte. On top wird der Gamechanger der Woche gekürt: Win Antikollisionssystem für Boote made in Oberösterreich.
