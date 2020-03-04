4Gamechangers TV vom 04.03.2020Jetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 63: 4Gamechangers TV vom 04.03.2020
5 Min.Folge vom 04.03.2020
4GAMECHANGERSTV – schaut sich die Pharmaindustrie der Zukunft an. Wie kann künstliche Intelligenz beim Kampf gegen den Coronavirus helfen? Außerdem: der Hollywood Heartbreaker, George Clooney live on stage beim diesjährigen 4GAMECHANGERS Festival.
