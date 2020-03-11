4Gamechangers TV vom 11.03.2020Jetzt kostenlos streamen
Folge 71: 4Gamechangers TV vom 11.03.2020
Folge vom 11.03.2020
Heutiges Thema bei 4GAMECHANGERSTV: Der Getränkemarkt im Wandel – wo gehen die Trends hin und welche Rolle spielt Nachhaltigkeit bei unseren Drinks? Außerdem: Ein chinesischer Desinfektionsroboter kämpft derzeit gegen den Coronavirus in Quarantänestationen und ein österreichischer Gamechanger mischt die Filmindustrie auf.
