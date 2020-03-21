4Gamechangers TV - Der Talk mit Reinhard FalschlehnerJetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 80: 4Gamechangers TV - Der Talk mit Reinhard Falschlehner
15 Min.Folge vom 21.03.2020
Zu Gast bei „4GAMECHANGERS TV- Der Talk“ ist Reinhard Falschlehner, CEO von Sheepblue einer Software für automatische Dienstplanung. Er spricht über die Generation Z und deren Herangehensweise an Arbeit und die work-life-balance der Zukunft.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
4GAMECHANGERS
Alle 11 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4