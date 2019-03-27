4GAMECHANGERS TV: Soziale Kontrolle 4.0? Jetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 86: 4GAMECHANGERS TV: Soziale Kontrolle 4.0?
18 Min.Folge vom 27.03.2019
4GAMECHANGERS TV, das Zukunftsmagazin: Das Thema heute Mittwoch - Soziale Kontrolle 4.0? Wie Chinas Social Credit System per Algorithmus seine Bürger bewerten will. Im Futureflash: Droht Facebook tatsächlich das Ende? Und im 4Gamechangers Talk spricht Isabella Richtar mit Thomas Arnoldner, CEO der A1 Telekom Austria Group, über den Alltags-Gamechanger 5G und den Riesenmarkt E-Sports.
