Folge vom 12.02.2026: Thema u.a.: Foodtester Mirko Reeh – Es geht um die Wiener Wurst
Ab 12
Foodtester Mirko Reeh testet heute in Wien Imbisse mit einer besonderen Spezialität: Bosna. Die Wurstspezialität– quasi ein Wiener „Hot Dog“ – wird im besten Fall mit frischen Zwiebeln und in einem knackigen Brötchen serviert. Wie immer sind schlechte Internetkritiken die Grundlage für Mirko Reehs Tests. Können die Lokale ihn vom Gegenteil überzeugen?
