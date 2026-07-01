Themen u. a.: LKW-Kontrolle OsterodeJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 01.07.2026: Themen u. a.: LKW-Kontrolle Osterode
61 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12
Die Polizisten Guido Krosta und Daniel Pissors machen heute LKW Kontrollen. Diesmal dreht sich alles um den Schwerlastverkehr und da sind einige Brummi-Fahrer nicht ganz so genau. Der eine hat es sich zu sehr in der Fahrerkabine gemütlich gemacht und muss dringend aufräumen. Und an einer anderen Stelle ist die Ladung nicht ausreichend gesichert. Für die beiden Polizisten ein Grund noch genauer hinzusehen.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2016, Season 2019-2021: kabel eins